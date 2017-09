E-handel med mobilen ökar mest bland äldre

Mobil e-handel fortsätter öka i rask takt med surfplattor, mobilanpassade hemsidor, appar och mobila betalsätt. Mer än hälften av svenskarna handlar på nätet från sin mobiltelefon eller surfplatta och på fem år har andelen fördubblats, med den klart största ökningen bland de äldre där ökningen mer än femdubblats. En mycket stor grupp människor − drygt två miljoner äldre − som dessutom är köpstark och har mycket tid, har nu börjat handla på nätet med sin mobil eller surfplatta.

– E-handeln från mobila enheter blir allt viktigare. Bara inom några år kommer det vara fler som handlar från sin smartphone än från sin dator om utvecklingen fortsätter i den här takten. Det är glädjande att även våra äldre har anammat mobil e-handel, det åldersmässiga gapet minskar kraftigt, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

Antalet svenskar som handlar på nätet genom sin mobil eller surfplatta är enligt Dibs undersökning fyra miljoner. Andelen personer som har en smartphone i Sverige har ökat kraftigt under senare år, och även om ökningen planar ut så har nu åtta av tio svenskar en smartphone enligt den årliga studien Svenskarna och internet 2016.

Mest mobilt handlar 25–34-åringar där hela sju av tio har handlat mobilt den senaste tiden. Minst mobilt handlar de allra äldsta, 29 procent av dem i åldrarna 66-74 år och 39 procent av dem i åldrarna 55-65 år. I dessa åldersgrupper är ökningen dock klart störst under de senaste fem åren, där den första gruppen har ökat från 5 till 29 procent och den senare gruppen från 7 till 39 procent. Detta är mer än en femdubbling på fem år.

Man handlar fortfarande mobilt främst för att enheten helt enkelt var närmast till hands. Andra anledningar ökar dock något, så som att man öppnar ett erbjudande via e-post eller använder en app för att handla. Lite drygt hälften (51 procent) av de svenskar som använder mobila enheter för e-handel har gjort inköp genom en app på en mobiltelefon. Detta är en ökning med tio procentenheter sedan 2015. Köp i app via surfplatta har dock minskat en sedan 2015, från 25 till 19 procent i år.