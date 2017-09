Outsourcing behöver inte skapa risker

Den senaste tiden har frågan kring outsourcing av IT till privata aktörer kommit i rampljuset. Inte minst pga. av händelserna kring Transportstyrelsen i sommar och nu senast inom Polisen.

Debatten har vridits till att det är osäkert att outsourca till privata aktörer.

Som representant för IAMCP, International Association of Microsoft Channel Partners,

i Sverige som har c:a 150 medlemsföretag reagerar vi starkt på den inställningen.

Vi inom den svenska IT-branschen kan erbjuda mycket säkra IT-miljöer för våra kunder.

Det finns ett mycket stort kunnande inom IT-säkerhet hos många leverantörer och svenska IT-driftleverantörer har ofta rigorösa säkerhetslösningar, både fysiska och IT-mässiga.

Vi genomför noggranna personundersökningar för den personal som har tillträde till dessa IT-drifthallar.

Vad har då brustit i de situationer som nämns ovan?Vår uppfattning är att det är en bristande kunskap på beställarsidan som är grunden till problemet. Man har helt enkelt upphandlat på ett felaktigt sätt. Självklart har vi leverantörer ett stort ansvar att

bistå beställarsidan, men vi kan aldrig ha den kunskap om kundens verksamhet eller krav.

Vi vänder oss därför emot tesen som uttryckts i vissa media om att det är osäkert att outsourca sin IT-verksamhet. Vi tror att det är precis tvärtom, det är oftast betydligt säkrare att outsourca än att behålla det inom sin egen organisation.

Vi gör inom ramen för IAMCP en rad aktiviteter för att ytterligare öka IT-säkerhetskunnandet i den svenska IT-branschen.

IAMCP genomför just nu en omfattande utbildning för att kunna säkerställa att svenska kunder följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, från maj 2018 då den träder i kraft. Vi kommer också att utbilda våra medlemsföretag så de kan agera dataskyddsombud.

Allt för att svenska kunder skall känna sig trygga med sin IT-leverantör.

Styrelsen i IAMCP Sverige

Genom Johan de Verdier, styrelsemedlem i IAMCP Sweden Chapter samt VD för Candidator AB