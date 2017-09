Darwin nu i Molnet

Nu kommer Darwin for Cloud från Acando. Något bolaget beskriver som nästa evolution av ramverket Darwin, som ska förenkla analys av stora mängder komplexa data.

Hela plattformen kan integreras med marknadsledande molnplattformar, som Microsoft Azure. Det ska lägga grunden för en helt tjänstebaserad leverans, utan krav på licenser eller hårdvara.

Darwin for Cloud ska vara motorn som driver resan mot en molnbaserad plattform med stöd för tekniker som predictive analytics och machine learning. Med Darwin for Cloud går det att skapa datasjöar och datalager som svarar upp mot dagens krav på både snabbrörlighet och bearbetningskraft. Det öppnar exempelvis upp möjligheten till analys av kundbeteenden och uppkopplade produkter, och gör det möjligt att förutse eskalerande sjukdomsförlopp och maskiners servicebehov.

– Darwin for Cloud och Microsoft Azure skapar tillsammans en snabbrörlig, skalbar och kraftfull plattform för att möjliggöra den moderna datadrivna organisationen. Darwin har funnits i många år och vi har ett stort antal kunder som nu får möjlighet att bearbeta sin data i Microsofts molnbaserade ekosystem av tjänster för avancerad analys, säger Magnus Björk, Head of Analytics, Acando.



