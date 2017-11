Mobilattacker drabbar alla

Rapporten ”Mobile cyberattacks impact every business” från säkerhetsföretaget Check Point visar att 100 procent av de 850 globala undersökta organisationerna har utsatts för mobilattacker. Den baserar sig på data insamlad av Check Point Research och är den första att studera mobilattacker i företagsmiljöer.

I rapporten slår man fast att ett företags mobila infrastruktur alltid är i riskzonen för attacker, oavsett om det är Android eller iOS som används. Bland resultaten framkommer att:

Samtliga undersökta företag har utsatts för mobilattacker

I genomsnitt har varje företag utsatts för 54 mobilattacker

85 procent av företagen har utsatts för en ”man-i-mitten”-attack via Wi-Fi

75 procent av företagen har i genomsnitt 35 rootade eller jailbreakade enheter på nätverket

– Under 2017 ser vi att mobilattacker överstiger de attacker som riktas mot PCs, både till antal och kostnad. Eftersom smartphones ofta saknar skydd är de en lätt väg in för cyberkriminella, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point.

Check Point laserar nu ett antal nya funktioner företagets lösning SandBlast Mobile. Dessa funktioner inkluderar artificiell intelligens för omedelbar upptäckt av hot, blockering av SMS-fiske på iOS och Android, samt en app som låter användaren övervaka och kontrollera enhetens säkerhet.



