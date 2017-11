Make IT årets EMEA Partner på Fujitsu Forum

Boråsföretaget Make IT har tilldelats EMEIA Partner Award på Fujitsu Forum i München förra veckan. Priset går till den bästa Fujitsupartnern av alla partners i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. Make IT fick utmärkelsen inom affärssegmentet SMB Market (små och mellanstora kunder upp till 999 anställda).

Tidigare i år bjöds Make IT också in som talare på Microsoft Ignite.

Företaget grundades år 2000 och erbjuder individanpassade och innovativa IT-produkter och tjänster, på plats vid behov, för en växandee kundbas. Make IT:s kompetens ska effektivisera behoven hos IT-avdelningar inom små, medelstora och större företag. Dessutom ska Make IT fungera som en extern IT-avdelning för många av sina kunder. Make IT ska också kunna fungera som en extern IT-support.



