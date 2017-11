MSC:s VD misstänkt för insiderhandel

MSC Groups VD, Lars Save, är under utredning för insiderhandel kopplat till egna investeringar som inte relaterar till MSC Group.

Ekobrottsmyndigheten anhöll Lars Save den 21 november 2017 misstänkt för grovt insiderbrott avseende tre aktieaffärer i Amnode AB, listat på AktieTorget.

Efter förhör har Save släppts. Save förnekar brott och menar att det helt saknas grund för de anklagelser som riktas mot honom. Han avser att samarbeta med Ekobrottsmyndigheten för att säkerställa att alla relevanta omständigheter framkommer. Han vill inte kommentera frågan ytterligare innan Ekobrottsmyndigheten har gått vidare i sin utredning.

– Jag har blivit informerad av Lars Save om det inträffade och har fullt förtroende för honom. Under många år av gott samarbete har jag aldrig haft någon anledning att tvivla på hans omdöme, säger Per Hallerby, styrelseordförande för MSC Group.

Lars Save kvarstår som VD för MSC Group.



