Nytt omsättningsrekord under Black Friday

Black Friday slog nytt e-handelsrekord i Sverige igen. Men mer blygsamt än tidigare år eftersom handeln numera sker under hela veckan och tjuvstartas. Enligt statistik från DIBS ökade volymen i inköp på nätet med 14 procent och omsättningen med 20 procent, vilket kan jämföras med fjolårets ökning på 21 respektive 59 procent.

Totalt sett så noterar också hela veckan en fantastisk framgång för handeln på nätet.

Omsättnineng ökade med 20 procent. Detta är en mindre ökning än de senaste åren för själva dagen, men om man ser till hela veckan så har handeln på nätet ökat mycket starkt. Själva dygnet Black Friday har dock omkring tre gånger högre omsättning än snittet för dagarna måndag till torsdag.

– Vi kände att det skulle bli nytt rekord för e-handeln då Black Friday numera är starkt i Sverige. Sveriges ekonomi är fortsatt god och webbutikerna satsar. Men många webbutiker kampanjar nu hela veckan och andra tjuvstartar kl 22 på torsdagen vilket påverkar handeln på just Black Friday, och man kan säga att det numera är en ”Black Week”, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

DIBS data visar att redan kl 22 på torsdagen så ökade transaktionerna med flera hundra procent − i synnerhet för kategorin elektronik. Detta då många webbutiker tjuvstartar försäljningen för att kunderna inte ska behöva vara uppe så sent. När dygnet sedan slog över till Black Friday så noterades en minskning av transaktionerna under nattens timmar. Mellan kl 06 och 11 så var det oregelbunden handel, vissa timmar lite mindre än ifjol och vissa timmar lite mer men ingen nämnvärd varken ökning eller minskning. Klockan 11 började det dock ticka upp ganska snabbt och mycket, ända fram till kl 20. Och ökningen fortsatte sedan med något minskad styrka men till slut blev det alltså ett nytt rekord igen. Varukategorier som stack ut med extra mycket köptryck var elektronik, hobby, hem/möbler och hälsa/skönhet.

– I år handlar nästan hälften av svenskarna under Black Friday och främst på nätet, och det märks i köpstatistiken. De webbutiker som inte hänger på Black Friday-racet som nu är i princip hela veckan får en kämpig julhandel eftersom en del till och med slutför alla sina julklappssköp under Black Friday, eller ja − under Black Week, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

I veckan kommer moderbolaget Nets med siffror för hur handeln på Black Friday i fysiska butiker gick.



