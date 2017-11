B3IT får ramavtal med Preem

B3IT Management blir en av tre huvudleverantörer av IT-resurskonsulter till drivmedelsbolaget Preem. Avtalet är ett ramavtal som löper på tre år.

Preem svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Till verksamheten hör även mer än 500 tankställen runt om i Sverige och man sysselsätter ungefär 3 000 personer inklusive partners och återförsäljare.

Det nya avtalet omfattar en rad olika IT-konsultroller och löper på tre år från avtalstecknandet. B3IT har tidigare verkat hos Preem som underkonsulter och hoppas genom tecknandet av detta avtal få möjlighet att fördjupa relationen.

– Det nya avtalet ger flera möjligheter för B3IT att utveckla samarbetet med Preem. B3IT blir nu en av tre utvalda, s.k. Preferred Suppliers, och vi avser att arbeta i en tätdialog med Preem för att planera och säkra upp framtida IT-resursbehov, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex Stockholms stad, Bolagsverket, Com Hem, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, Försäkringskassan och If.