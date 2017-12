Exertis Captech in i Danmark och Finland

Exertis CapTech, som ör en av Sveriges största distributörer inom IT och AV, fortsätter nu sin Nordiska satsning och öppnar lokala kontor även i Danmark och Finland. Först ut i Finland är ett kontor i Helsingfors och ett i Tammerfors, och i Danmark öppnas ett kontor Köpenhamn.

Efter det lyckade försöket att öppna lokalt i Norge med affärsområdena IT och Entertainment bygger man på verksamheten med affärsområdet AV, och har nu verksamhet i Norge inom samtliga affärsområden.

– Vi är inne i den kanske roligaste perioden i företagets historia där vi får vara med om en fantastisk möjlighet att erbjuda vårt uppskattade koncept till alla de nordiska länderna, säger Daniel Johnsson, VD för Exertis CapTech.

Verksamheten i Norge ör fortfarande ganska nystartad, men trots det väljer man att expandera vidare.

– Risker finns det alltid, men Norge har varit ett test för oss och vi känner att det fallit så väl ut att vår expansionsplan håller för att gå in i Danmark och Finland samtidigt. Flaskhalsen har varit vårt lager, men när vår nya moderna anläggning på 19 000 kvm står klar för inflyttning i början på 2018 klarar vi Nordisk logistik utan problem, säger Daniel Johnsson.

Ni valde när ni startade i Norge att fokusera på IT, men har sedan en tid AV och Entertainment även där. Hur gör ni i de nya länderna?

– I Norge valde vi att börja med IT för att kunna leverera den höga servicenivå vi vill att våra kunder ska få. Att sälja är oftast inga problem. Utmaningen ligger i att fortsätta hålla den snabba logistik vi är kända för och att inte bara våra nya kunder ska vara nöjda utan framför allt att våra redan befintliga kunder inte ska märka av vår expansion. Nu har vi gjort läxan i Norge och kommer därför att erbjuda alla våra affärsområden direkt i både Danmark och Finland, säger Daniel Johnsson.

Vad är då skillnaden mellan er och de distributörer som redan finns i Danmark och Finland? Behövs det fler distributörer?

– Ja det gör det absolut. Våra undersökningar visar tydligt att det finns ett behov i dessa länder av en partner som jobbar på det sättet vi gör med hög kompetens och med fokus kvar på kundens affärer. Att flytta lådor och sänka priserna kan alla göra. Vi erbjuder kunderna ett alternativ med mer personlig service och många andra fördelar för att de ska vilja ha en långvarig relation med oss. Vi är inte ute efter snabba affärer utan har för avsikt att etablera oss som en starkt fokuserad aktör inom alla våra affärsområden i alla nordiska länder, säger Daniel Johnsson.



