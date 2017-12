KBTonline vinner pris för IT i vården

Psykologpartners och deras verksamhet med KBTonline är årets vinnare av Dagens Medicins och Computer Swedens pris IT i vården

Priset delades ut fr tjugonde året i rad i går. Psykologpartners och deras verksamhet med KBTonlineerbjuder digitala behandlingsprogram för personer med psykisk ohälsa.Årets vinnare offentliggjordes IT i vården-dagen i Stockholm.

Antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa har fördubblats i Sverige under bara några år. Den ökande efterfrågan på psykologer och kuratorer ställer nya krav på sjukvården att erbjuda vårdlösningar. Ett alternativ är de digitala behandlingsprogram som Psykologpartners AB erbjuder landsting, regioner, privata företag och studenthälsan. Programmen finns för diagnoserna depression, oro, stress, sömnproblem och ångest med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. För tillfället finns tjänsten i tolv landsting där vissa har infört internetbehandling som en del av det ordinarie utbudet till patienter. I programmen, som finns för mobil och dator, förmedlas forskningsbaserade förklaringar och övningar om sjukdomsbilden via text, video, och ljudfiler.

Juryns motivering lyder:

”Årets IT i vården-pristagare ger en växande grupp patienter med psykisk ohälsa bättre tillgång till behandling. Genom lättillgängliga program med internetbehandling kan patienter både smidigare och tidigare få hjälp samtidigt som de blir mera delaktiga i sin vård. Vinnarna visar en inspirerande och skalbar modell med digitalt stöd som kan bli ett viktigt komplement till traditionell vård och göra vården vid psykisk ohälsa mer jämlik i landet på patientens villkor.”



