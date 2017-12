Trend Micro listar 2018 års IT-säkerhetstrender

Under 2017 fortsatte trenden med större utbrott som attackerade företag och organisationer runtom i världen. Ransomwareattacker förflyttade sig allt mer från enskilda individer till att drabba större enheter som företag. Men vi ser också andra säkerhetstrender som påverkar både enskilda individer, företag och dessutom utgör hot mot vår demokrati.

– Ransomware eller kidnappningsprogramvara är fortfarande det enskilt största hotet mot både företag, och inte minst mot samhällsbärande funktioner. Men det enskilt största debattämnet i Sverige kommer nog cyberpropaganda inför vårt kommande val att vara, säger Johan Jarl, it-säkerhetsexpert på Trend Micro.

Nedan listar vi de stora trenderna att ha koll på inför det nya året:

Ransomware fortsatt hett, men når nya mål med nya metoder

Den så kallade kidnappningsprogramvaran Ransomware hade sitt stora genombrott 2016, då antalet nya varianter av det så kallade utpressarviruset ökade med osannolika 400%. Under året har antalet varianter planat ut, men det betyder inte att problemet försvunnit. Vad vi sett under året är att attackerna flyttat från enskilda individers datorer, till företag och organisationer, något vi förutspådde förra året. De stora utbrotten WannaCry och Petya skapade mycket kaos i våras där både sjukhus och företag tillfälligt fick stänga ned verksamheten. Den här metoden här kommer att fortsätta under 2018 där cyberbrottslingarna sannolikt mer kommer att rikta in sig på att just blockera viktiga funktioner i verksamheter och därmed kunna tjäna stora pengar på varje incident, snarare än på volymer av enskilda datorer. Man kan också tänka sig att den nya persondatalagstiftningen GDPR spelar förövarna i händerna genom att de kan stjäla data och sedan förhandla med den drabbade organisationen som enligt de nya direktiven, kan riskera upp till 4% av årsomsättningen.

Internet of things – drönare, webbkameror och medicinsk utrustning hotas

I sakernas-internet-eran finns nya möjligheter att skapa kaos och säkerhetsproblem. Eftersom det är mer komplicerat att uppdatera programvarorna i uppkopplade prylar som t ex webbkameror än datorer, kan det vara en utmaning att hålla jämna steg med utvecklingen inom hotområdet. Enligt en av Trend Micro nyligen genomförd undersökning i 10 huvudstäder i väst-Europa (däribland Stockholm), finns det i dessa städer över 10 miljoner uppkopplade enheter som är öppna och därmed sårbara för attacker. Trend Micro förutspår att vi kommer se fler attacker mot drönare (med potentiella personskador som följd) men också mot medicinsk utrustning som livsuppehållande enheter som pacemakers, som har visat sig öppna för sårbarheter.

Vd-mailsbedrägerierna fortsätter och fördubblas under 2018

Vd-mailsbedrägerier som bygger på så kallad social ingenjörskonst där insamling av uppgifter om företagsledningar och dess medarbetare utgör grunden för att sedan kunna lura en ekonomiavdelning att betala falska fakturor, kommer att öka. Den här typen av bedrägerier har ökat explosionsartat under 2017, även i Sverige. Ofta rör det sig om sexsiffriga belopp som förövarna kommer över vid varje enskilt tillfälle. Trend Micro förutspår att fenomenet kommer att fördubblas under 2018 och uppgå till ett samlat värde globalt på 9,1 miljarder dollar.

Cyberpropagandan här för att stanna och kommer drabba även företag

Under året har Trend Micro avslöjat den dolda marknaden som är en ”fabrik” för att skapa falska nyheter som miskrediterar partier och offentliga personer i syfte att påverka till exempel opinionen i ett land, och därmed även eventuella framtida val. I rapporten som presenterades tidigare i år avslöjades att det går att köpa en ”färdig kampanj” för motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor. Nya tekniker gör det ännu svårare att upptäcka falsk propaganda, till exempel möjligheten att manipulera bilder och filmer, men också ännu enklare att sprida. Sannolikt kommer vi att se se fenomenet både i det svenska, men också i det amerikanska halvtidsvalet under nästa år. Det finns ingen enskild teknik som kan stoppa falska nyheter från att spridas, däremot kan samlade insatser från sociala mediaplattformar tillsammans med att enskilda individer varnar för falskt innehåll, vara en hjälp på vägen. Vi ser potentialen i att fenomenet också sprids till företagsmarknaden, där illvilliga konkurrenter kan starta falska informationskampanjer för att skada enskilda företag.

Företagssystemen fortsatt utsatta

Under många år har användare varit utsatta för virus och annat som infekterat datorerna via Flash och Java till exempel. Givet att Java nu är ett välanvänt script i många webbläsare kommer vi att se fortsatta problem med scriptet även framöver. Hackare kommer också att fortsatt utnyttja serverbaserade sårbarheter där ransomware kan ta sig in i företagsnätverk utan att ha någon direkt kommunikation med en enskild användare, på det sätt som gjordes under ovan nämnda WannaCry och Petya-attacker.

– Våra trendspaningar är viktiga för att företag och organisationer ska förstå hur det förebyggande säkerhetsarbetet ska fokuseras framåt och i digitaliseringens tidevarv blir det ännu viktigare att förbereda för de risker som en attack kan innebära, kommenterar Johan Jarl, it-säkerhetsexpert på Trend Micro.



