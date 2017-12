Mediamarkt: Populäraste klapparna i jul

Hushållsprodukter, mobiltelefoner, speltillbehör och trådlösa hörlurar toppar listan över de populäraste klapparna att ge bort inom hemelektronik.

Vad teknikälskarna inte vill hitta under granen uppger var tredje person att böcker eller träningskläder hamnar längst ner på önskelistan.

MediaMarkt har frågat Sveriges teknikintresserade om julhandeln 2017. Undersökningen som besvarats av 2 656 medlemmar i MediaMarkts kundklubb visar att hushållsteknikprodukter, till exempel kaffebryggare eller hårfön, toppar listan över vad de teknikintresserade planerar att ge bort i julklapp. Det uppger närmare var femte person (19 procent). Nästan lika många, 18 procent, planerar att lägga en mobiltelefon eller speltillbehör under granen. Trådlösa hörlurar är även det en populär julklapp (15 procent).

– Det har varit riktigt spännande att fråga landets teknikintresserade om deras julklappsfavoriter. Till exempel kan vi se att TV och trådlösa hörlurar är populära klappar medan förra årets storsäljare, VR-glasögon, verkar vara en mindre vanlig present att ge bort i år, säger Per Kaufmann, vd på MediaMarkt i Sverige.

Var fjärde person planerar att spendera mer pengar på julklappar inom hemelektronik i år jämfört med förra året. Närmare fyra av tio kommer att lägga ungefär lika mycket pengar som föregående jul. 14 procent av de svarande planerar att köpa hemelektronikrelaterade julklappar för 5 001 – 10 000 kronor i år. Nästan lika många, var tionde person, kommer att spendera 1 001 – 2 000 kronor.

MediaMarkts egen personalen tror årets storsäljare blir spelkonsoler. Hela 41 procent av de som deltagit i undersökningen uppger detta. Nästan lika många, 38 procent, tror att trådlösa hörlurar kommer att bli en storsäljare. Fler än var tredje medarbetare (35 procent) tror också att smarta högtalare kommer att vara den populäraste klappen.



