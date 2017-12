Bankgirot ökar satsning på digitalisering

Ann Hellenius går från uppdraget som CIO i Stockholm stad till samma befattning på Bankgirot.

– Med Ann Hellenius i teamet kommer Bankgirot att kunna växla upp takten i arbetet med att skapa framtidens betalningslösningar eller ”Open Payments”. Jag ser mycket fram emot att få jobba tillsammans med Ann, säger Jeanette Jäger, Bankgirots vd.

Ann Hellenius som utnämnts till European CIO of the Year 2016, har i sitt uppdrag i Stockholms stad skapat en tydlig övergripande långsiktig strategi både för IT och verksamheten. Hon har samtidigt blivit erkänd för sin framsynthet inom digitaliseringen av staden som snabbt givit effektivitet och konkret nytta i Stockholmarnas vardag. Ann är en erfaren förändringsledare och CIO som kommer att stiga rakt in i Bankgirots arbete med att ta realtidsbetalningar till nästa nivå.

– Att få jobba utifrån kundernas krav på snabba digitala tjänster i ett bolag som samtidigt har en samhällsbärande funktion – det är en nära nog unik kombination som känns riktigt spännande, säger Ann Hellenius.

Ann Hellenius börjar på Bankgirot under våren 2018.



För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.

Registrera dig genom att klicka här. IT.Branschen är en fri medlemstjänst.För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.