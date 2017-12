Hundratusen kunder i molnet

SolunoBC har nått över 100 000 individuella företagsanvändare av molnbaserade kommunikationslösningar.

– Tack vare engagerade partners och intresserade kunder kan vi konstatera att ett plus ett är lika med tre, säger Mattias Ohde, CEO på SolunoBC.

Tidigare sålde SolusBC och Uno Telefoni var för sig runt 10 000 licenser per år. I år kommer SolunoBC att nå över 30 000 sålda licenser.

– Ett plus ett har blivit tre. Tack vare vår storlek och gemensamma styrka kan vi i dag attrahera helt andra företag och organisationer än tidigare. Vi hade förr svårt att komma in på företag med fler än 300 anställda, men i dag är det inga problem, säger Mattias Ohde.

Det finns flera anledningar till den starka tillväxten. En är att man kan erbjuda en operatörsoberoende telefonitjänst. En annan är att SolunoBC har en hög servicenivå.

– Enligt mätningar som gjorts, ligger svarstiderna normalt på 70 procent. Våra siffror ligger på 95 procent. Dessutom kan vi erbjuda fler tilläggstjänster än något annat företag i branschen, säger Mattias Ohde.

I och med att SEB Private Equity för snart ett år sedan gick in som huvudägare – och samtidigt gjorde fusionen möjlig – kommer också nya marknader att öppnas.

– Vi siktar in oss på en internationell marknad, i första hand Norden och övriga Europa. Det är helt klart en fortsatt spännande resa vi har framför oss, säger Mattias Ohde.



