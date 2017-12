Academy och Tieto drar igågn programmerarutbildning

Tieto och Academy, ett systerbolag till Academic Work, startar en kostnadsfri utbildning som vem som helst kan söka för att göra ett karriärkliv till IT-branschen.

Inom branscher med stora mängder information och transaktioner, som bank och försäkring men även flera myndigheter, är användningen av stordatorer fortfarande omfattande. Många av systemen utvecklades för tiotals år sedan, oftast i programmeringsspråket Cobol och i takt med att många Cobol-utvecklare nu närmar sig eller har passerat pensionsåldern ökar efterfrågan på denna programmeringskompetens snabbt.

– Stora delar av Sveriges samhällskritiska infrastruktur vilar på Cobol och eftersom det rör sig om väldigt komplexa system kommer de att fortsätta utvecklas i detta programmeringsspråk även under överskådlig tid framöver. Kompetensbehovet inom området ökar starkt, både hos Tieto och i branschen och vi ser stora möjligheter för de som vill bli en del av den nya generationens Cobol-utvecklare, säger Daniel Johansson, konsultchef inom bank och försäkring på Tieto.

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag med cirka 14 000 medarbetare i 20 länder, varav cirka 2 700 i Sverige. Företaget växer och satsar på tillväxt i Sverige, inte minst inom den finansiella sektorn. Nu inleder Tieto ett samarbete med utbildningsföretaget Academy kring en skräddarsydd utbildning för att tillgodose kompetensbehovet inom Cobol. På 12 veckor kommer 15 deltagare att utbildas inom Cobol, med start i mars 2018.

Academys utbildningar bygger på amerikanska metodiken Accelerated Learning med fokus på praktiskt lärande, samarbeten i team och ständig feedbackdialog. Stor vikt läggs vid rekryteringsprocessen, där egenskaper som motivation och passion väger tyngre än tidigare erfarenheter och betyg.

– Ett av de första företagsspecifika programmen vi diskuterade var just ett Cobol-program för en av de största finansaktörerna i Norden. Den diskussionen gick visserligen inte i mål, men den fick oss att inse hur stort behovet var på marknaden. Så att nu få chansen att bygga vidare på det arbetet och starta vårt första Cobol-program tillsammans med Tieto känns otroligt spännande. Nu fokuserar vi på att ta fram en riktigt vass utbildning och rekrytera de bästa framtida Cobol-utvecklarna, säger Micael Holmström, VD på Academy.

Efter den kostnadsfria utbildningen får deltagarna en tillsvidareanställning via Academic Work, med garanterat konsultuppdrag hos Tieto. Efter 12 månader är ambitionen att konsulterna överrekryteras till Tieto.



