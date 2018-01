Smarta högtalare väntas växa starkt 2018

Den globala marknaden för smarta högtalare kommer att växa till 56,3 miljoner under 2018, när tekniken blir allt populärare på konsumentmarknaden, spår Canalys.

Amazon och Google förväntas blir kvar i täten sina respektive produkter Echo and Home, men kommer att möta ökad konkurrens när nya leverantörer går in på marknaden.

USA kommer att förbli den viktigaste marknaden för smarta högtalare 2018, med en förväntad försäljning på 38,4 miljoner enheter, med Kina på andra plats med 4,4 miljoner enheter.



