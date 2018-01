ATG får ny IT-chef

Per Gutesten är ny IT-chef på ATG. Han efterträder Annette Rådström som efter åtta år väljer att lämna ATG. Han har en bakgrund från en rad chefspositioner på SEB och Nordea och tidigare arbete som managementkonsult på Connecta (nuvarande Acando). I maj 2017 kom han till ATG och rollen som Head of IT Operations.

– Det finns så många duktiga och engagerade medarbetare på IT-avdelningen, vilket gör att jag känner mig ödmjuk, stolt och förväntansfull inför uppdraget. Annette har gjort en imponerande förändringsresa med ATG:s IT-avdelning de senaste åren. Nu blir mitt uppdrag att förvalta och förädla strategierna och organisationen och se till att vi blir bäst i klassen på att ge våra kunder spännande spelupplevelser, säger Per.

– Nu närmast fortsätter vi arbetet att förbättra kundupplevelsen i våra digitala kanaler med fokus på snabbhet och tillgänglighet. På längre sikt väntar en spännande licensmarknad 2019, med allt från nya legala krav till eventuellt nya produkter, där spelar IT en avgörande roll, fortsätter Per Gutesten.