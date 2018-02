Femtonde Guldmyran hålls i kväll

Här är de nominerade

HP:s nomineringar Personal Systems Atea Dustin LanTeam Caperio Print solutions Olsonic Dustin Atea Office IT-Partner Strategic Deal Office IT-Partner Dustin Caperio Atea Growth Lin Education CITEDO Infront IT-Partner Atea HPE:s nomineringar Strategic Deal Advania Atea B2B IT-Partner Cygate Growth Network Services Office IT-Partner Advania ITF Service Provider HCL Advania Candidator IT-Total Innovation partner of the year Advania IT-Total Atea Cygate Partner of the year-nomnieringarna offentliggörs under dagen