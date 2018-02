Här är årets Guldmyror – storslam för Atea

HP och HPE delade för femtonde gången ut årets Guldmyror på Berns Salonger under torsdagskvällen. Tillställningen var fullbokad sedan länge och de inbjudna fick vara med om en eftermiddag som leddes av ståuppkomikern och skådespelaren Mikael Tornving, innan det blev dags att avslöja årets vinnare.



HP Personal Systems 2017

Juryns motivering: Förtroende är en bra grund för ett fungerande partnerskap. Därför är det

härligt att känna att förtroendet finns, inte bara för HPs produkter och

tjänster utan också i den strategiska dialogen om vad vi ska göra idag, i

morgon och i framtiden.

Tillsammans sätter vi tydliga mål och ser till att nå dem. I riktade

kampanjer lyfter vi HPs premiumsortiment och skapar resultat som vi

tillsammans kan glädjas över.

Vi har ett enormt förtroende för årets vinnare.

Vinnaren av Guldmyran – HP Personal Systems 2017: Atea



HP Growth 2017

Juryns motivering: Årets vinnare har varit en tillväxtmotor under flera år har nu ledartröjan

inom ett av HPs viktigaste fokusområden. I nära samarbete med våra

slutkundsäljare har man tagit affärerna från insikt till avslut och resultaten

har inte låtit vänta på sig.

Att driva IT-utvecklingen i verksamheter där allt egentligen handlar om att

utveckla människors förmågor och kunskaper ställer höga krav.

Ingen tar den pedagogiska utmaningen på samma allvar som årets vinnare

av HP Growth 2017

Vinnaren av Guldmyran – HP Growth 2017: Lin Education

HP Strategic Deal 2017

Juryns motivering: Om man skulle sätta ett ord som kategoriserar årets vinnare så är det

”Mod”. Ska HP lyckas på en ny marknad måste det finnas partners som är

beredda att ge oss chansen. Vi är stolta och glada över förtroendet. Vi ser

det som en början på ett långt och givande samarbete.

Denna partner kommunicerar på alla nivåer. Man är lika trygg i den

operativa dialogen kring ett specifikt problem som man är när man pratar

strategi och affärsutveckling med en ledningsgrupp. Dessutom ser man till

att synas ordentligt på sociala medier.

HP hyllar en mångfacetterad företagsfamilj, HP Strategic Deal 2017 går till

Vinnaren av Guldmyran – HP, Strategic Deal 2017: Office IT-Partner

HP Print Solutions 2017

Juryns motivering: En partner som verkligen är lösningsfokuserad. Här kommuniceras inte

bara produkt och pris, här står alltid affärsnyttan i fokus.

Ofta innebär det att man får ta ett större grepp och lösa utmaningar som

ligger utanför kundens egna kärnverksamhet. Ett förhållningssätt som

bygger lojalitet och levererar värde över tid.

Vinnaren av Guldmyran – HP Print Solutions 2017: Atea

HP Partner of the Year 2017

Juryns motivering: Ett snabbt ögonkast i excelarket räcker och vi kan enkelt konstatera att

vårt partnersamarbete firar nya framgångar. Då talar vi inte bara om

affärernas storlek, vi talar också om en ansenlig tillväxt.

Vi är så glada över att få fortsätta resan tillsammans med er, att få

fortsätta utmana varandra, fortsätta hitta nya affärsmöjligheter och

fortsätta skapa värde för våra slutkunder.

Att år efter år få förtroendet att växa tillsammans med er gör oss otroligt

stolta. Ni är en fantastisk partner.

Vinnaren av Guldmyran – HP Partner of the Year 2017: Atea

Hewlett Packard Enterprise Strategic Deal 2017

Juryns motivering: Att hålla jämna steg med teknikutvecklingen är ingen lek. Knappt har en

lösning blivit etablerad så kommer en ny och ställer allt på ända. Ska man

vara först på bollen krävs kunskap, envishet och mod. Dessutom behöver

man vara pedagogisk.

Ingen har fått fler att förstå nyttan av Composable Infrastructure, ingen

har levererat fler HPE Synergy Systems, än årets vinnare!

Vinnaren av Guldmyran – Hewlett Packard Enterprise Strategic Deal 2017:

Atea

Hewlett Packard Enterprise Growth 2017

Juryns motivering: Vad händer när man tar ett tydligt ägandeskap, om man brinner för att

göra hybrid it enkelt, om man låter kunderna själva välja om de vill äga

eller konsumera it, om man till och med erbjuder nät som tjänst och om

man genomför kundresor till HPE Discover i London och Aruba

Atmosphere i Paris? Kanske får man samma tillväxt som årets vinnare!

Vinnaren av Guldmyran – Hewlett Packard Enterprise Growth 2017:

Office IT-Partner

Hewlett Packard Enterprise Innovation partner of the year 2017

Juryns motivering: En partner som inte nöjer sig med det som finns på hyllan, ständigt

beredd att utveckla unika lösningar som kunderna behöver. Vi ser en vilja

av stål kombinerat med smidigheten hos en panter och en ständig strävan

att förenkla. Belöningen är nöjda kunder som forskare, bil- och

flygtillverkare som nu har möjlighet att göra avancerade beräkningar i en

internationell ”as a service”-tjänst.

Vinnaren av Guldmyran – Hewlett Packard Enterprise Innovation partner

of the year: Advania

Hewlett Packard Enterprise Service Provider 2017

Juryns motivering: En vinnare som tidigt förstod signalerna på marknaden och bestämde sig

för att ta en ledarposition inom sourcing. Förmågan att ta kunddialogen

hela vägen och utveckla kreativa lösningar har skapat stora framgångar

under året.

HPE hyllar ett partnerskap som under året resulterat i flera nya affärer,

bland annat inom PRSP-programmet. Engagemanget sträcker sig även

utanför sveriges gränser, genom engagemanget i Cloud28+.

Vinnaren av Guldmyran – Hewlett Packard Enterprise Service Provider

2017: Advania

Hewlett Packard Enterprise Partner of the Year 2017

Juryns motivering: Stora it-affärer är komplexa. Det räcker inte med en djup förståelse för

kundens utmaningar, ofta krävs ett delat risktagande kopplat till

lösningens effekter. Kundnyttan blir ett villkor.

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå betydelsen av en lång och

trogen partnerrelation. Ett ärligt, tydligt och transparent samspel som

med åren vuxit sig allt starkare. Det har varit några väderomslag under

året. Situationer där vi snabbt behövt skifta segel och ändra kurs. Att veta

var man har varandra i sådana situationer, att känna tryggheten när

samspelet fungerar, den känslan är fantastisk.

“When the going gets tough, the tough gets going!” – Joseph Kennedy

Vinnaren av Guldmyran – Hewlett Packard Enterprise Partner of the Year

2017: Atea