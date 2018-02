I förra veckan när Cisco Live EMEA gick av stapeln i Barcelona, tilldelades Ingram Micro priset som årets Cisco-distributör inom EMEA.

Det är tredje året i rad som Ingram Micro mottager den utmärkelsen.

Cisco är en av Ingram Micros ledande leverantörer inom segmentet Value (Datacenter, Enterprise Networking, Sequrity och collaboration). Under kalenderåret 2017 var Ingram Micro den största 2T-distributören i regionen med 21 procents tillväxt Y/Y. Under fem år i följd har ingram visat stadig tillväxt inom segmentet.

– Priset är ett resultat av fokuserat arbete kring mycket bra produkter, gott samarbete inom Ingram Micros team för Cisco tillsammans med dedikerade återförsäljare, säger Torbjörn Schön som nyligen tillträdde rollen som Value Director på Ingram Micro.