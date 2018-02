VD-byte på FDT

Christian Borell blir ny VD för butiksdata- och affärssystemföretaget FDT. Han kommer närmast från ägaren ELON Group AB, där han innehar tjänsten som vice VD. Christian har under en period varit delaktig i FDTs operativa arbete och har god kännedom om såväl retail och kedjedrift.

– Jag ser fram emot att få vara en del av ett bolag som står väl rustade inför de krav som ställs gällande unified commerce”, säger Christian Borell. ”FDT har som målsättning att positionera sig inom retail och fokusera på medelstora och stora kedjor. Vi har en stabil ägare i ELON Group där det finns ett stort kunnande inom just retail. Jag känner mig starkt förvissad om att FDT är det givna valet för kedjeverksamheter, säger Christian Borell.

Henrik Persson lämnar sin tjänst som VD i FDT AB men kommer under en period att kvarstå i en rådgivande roll i bolaget.



