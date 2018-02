Säkerhet: Många återanvänder samma lösenord

Tre av tio svenskar uppger att de har färre än tre lösenord till alla sina olika tjänster på internet, enligt en ny Sifo-undersökning. De flesta svenskar nätshoppar, använder banktjänster på internet och är anslutna till olika sociala nätverk – tjänster som kräver lösenord. Men de återanvänder samma lösenord.

– Det innebär stora säkerhetsrisker, säger Henrik Davidsson försäljningschef på IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

Enligt IIS (Internetstiftelsen i Sverige) rapport ”Svenskarna och internet 2017” använder fyra av fem (81 procent) sociala nätverk (Facebook, Instagram med flera) och över hälften (56 procent) gör det dagligen. Under 2017 var det över 95 procent som använde internetbank och 93 procent som betalade räkningar via internet. Nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet.

Trots att de flesta använder ett antal olika tjänster på nätet som kräver inloggning anger 30 procent att de har tre eller färre olika lösenord på Internet. 2 procent uppger att de bara har ett lösenord, 9 procent har två lösenord, 19 procent har tre lösenord, 14 procent fyra lösenord, 9 procent har fem lösenord och 39 procent uppger att de har fler än fem lösenord. 9 procent svarade vet ej.

– Flera tänker nog att det kan vara svårt att komma ihåg alla lösenord till sina internettjänster och återanvänder samma lösenord, både privat och i arbetslivet. Det är oroväckande att många användare vågar ta den risken att göra det lättare för hackare att komma åt känslig information. Det är viktigt att använda så många olika säkra lösenord som möjligt för att sprida risken, kommenterar Henrik Davidsson.

I dag bearbetas, lagras och kommuniceras större mängder information än någonsin tidigare i samhället. För den enskilde betyder det att arbete och privatliv suddas ut, exempelvis användandet av olika molntjänster, och där stora informationsmängder hanteras varje dag, en del känsligare än annat. Antalet identitetsintrång har ökat lavinartat. Enligt Nationellt Bedrägericentrum anmäldes det högsta antalet identitetsintrång någonsin, 33 349 anmälningar under det sista kvartalet 2017.

– Om du som användare har få lösenord ökar det risken att hackare kan komma åt all information om dig och dina surfvanor och samtidigt komma åt dina sociala kanaler. Hela din identitet kan bli kapad där förövaren kan använda dina personliga uppgifter för att föra över pengar eller handla på nätet, vilket är förödande, säger Henrik Davidsson.

Sifo-undersökningen visar vidare att kvinnor har färre lösenord än männen. 33 procent av kvinnorna har tre eller färre lösenord medan männen svarar 26 procent. 45 procent av männen svarar att de har fler än fem lösenord och bland kvinnorna är det 33 procent.