Tre rekryterar från Telia

Matylda Lovenvall blir chef för Produkt och marknad på Tre Företag och en nyckelspelare i operatörens företagssatsning. Hon kommer närmast från Telia Sverige där hon haft en roll som Head of Commercial Product Management. Matylda får titeln Head of Product and Marketing på Tre Företag och tillträder sin nya tjänst i maj.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att ta ett helhetsansvar för produkt, marknad och lojalitet. Med min förmåga att entusiasmera team i förändring och erfarenhet av att tillsammans skapa innovativt och strategiskt affärsvärde är Tre och jag en ”perfect match”- både vad gäller ambition i förändringsresan och de värderingar vi delar. Jag ser därför mycket fram emot möjligheten att få bidra till att både utveckla och växa Tres företagsaffär, säger Matylda Lovenvall.

2018 blev Matylda utnämnd till en av 101 Supertalanger av Veckans Affärer och hamnade även på chefsorganisationen Ledarnas lista över Sveriges 75 kvinnliga framtida ledare.

Innan Telia har Matylda haft flera olika chefspositioner på Tele2 inom produkt och affär. Matylda kommer att ingå i Tre Företags ledningsgrupp och rapportera till CCO Sofia Nyctelius Krook.



För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.

Registrera dig genom att klicka här. IT.Branschen är en fri medlemstjänst.För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.