Över hundra rekryterade till Ingrams nya center

Redan innan årsskiftet klev anställd nummer 100 in på det nordiska fullfilmentcentret i Brunna där Ingram Micro sköter all logistik för Zalando, Europas ledande modeplattform på nätet.

En temporär lösning, skapad på kort tid, gjorde det möjligt att komma i gång med verksamheten redan under slutet av 2017.

– När jag kom in i mitten av oktober blev det tydligt att det gjorts ett mycket bra uppstartsarbete och på bara två månader hade vi en helt fungerande verksamhet som rullade väldigt stabilt. Anledningarna att det gått så bra är många men för att nämna de övergripande så är det Ingram Micros erfarenhet från tidigare 3PL-projekt och Zalandos styrka i ett lättillgängligt affärssystem som är väldigt enkelt och snabbt att komma igång att arbeta i, säger Felix Engfeldt, som är Site Manager på lagret i Brunna.

Under hösten anställdes cirka tio nya personer varje vecka och rekryteringstakten har under början av året fortsatt i samma takt. När fullfillmentcentret har nått full kapacitet kommer mer än 500 arbetstillfällen ha skapats.

– Lernia gör ett väldigt fint arbete tillsammans med vår egen HR-avdelning. Den största utmaningen framöver är nu att växa med personalen och att bibehålla en bra kultur och en värdegrund att stå på, säger Felix.