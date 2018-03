Minglet ger svenska bolag väg ut i världen

Spindeln i nätet är en bra beskrivning på Tomas Bennich.

Han är sedan många år en av de drivande motorerna bakom svenska nystartade IT-bolags resa ut i världen.

Oavsett som det handlar om nätverk för startups i Sverige, Mobile World Congress i Barcelona, CommunicAsia i Singapore eller CES i Las Vegas finns Tomas på plats och bakom kulisserna.

Egentligen var det varken IT, nätverkande eller startups som lockade från början. Tomas Bennich skaffade sig först en ekonomiutbildning och studerade lite i USA. Sedan började hans karriär som managementkonsult på Andersen Consulting.

– När jag började på Andersen Consulting var managementkonsult ett av de stora målen i livet på något sätt. Jag började där och efter ett par år blev jag rekryterad som VD för en startup som hette Braze som höll på med nätverkscentriska lösningar baserade på tunnklientteknik. Produkten vi hade hette Teamwork, säger Tomas Bennich.

Men VD-karriären blev ovanligt kort.

– Vi sålde bolaget första dagen jag var där. Vi fick ett erbjudande av IT-profilerna Pål Krüger och Tom Bryant-Meisner som var IT-profiler i första vågen och deras bolag A Brand New World. Men jag hade ju skrivit på lite papper om det här innan jag tillträdde så jag stannade kvar och hjälpte till att bygga upp den businessen som jag hade lovat. Vi höll ju på med radiobasstationer och yteffektiva täckningssystem för mobilt. Och det väl det här som gjorde att jag fick blodad tand att koma igång med innovation och startups, säger Tomas Bennich.

Erfarenheterna från den perioden bidrog till att styra Tomas vidare mot de arbetsuppgifter han har i dag.

– När man kommer från det stora företaget som håller på med managementkonsulting in i det lilla bolaget och sedan till ett växande bolag som ska försöka erövra världen, får man lära sig lite nya synsätt. Och då började jag jobba med startups och från 2004 har jag jobbat med att göra saker för och att hjälpa startups med att se en affär och att hjälpa dem med att gör business, säger Tomas Bennich.

Mer eller mindre av misstag hamnade Tomas Bennich på Mobile World Congress, MWC, i Barcelona 2007. Han fick kontakt med svenska startups som var på plats och insåg att de möten han själv hade lyckats boka under mässan kanske var något för de svenska företag som fanns där nere.

Bjöd in andra företag

– Jag tänkte att jag kan dela med mig av mina möten. Jag hade ju lyckats få till så fantastiska bra möten den här veckan och jag tänkte att om jag själv tar en halvtimma och släpper in andra den andra halvtimmen kanske det kan vara intressant. Det var rätt trevligt tänkte jag.

Och jag tänkte att det kanske kommer 2-3 bolag per möte. Jag hade möten inbokade med innovationschefen på Deutsche Telekom, stora cheferna på Orange och lite Singtel, stora Telcos och tänkte det här är bra för svenska bolag, säger Tomas.

Han lade därför ut sin kalender så att de svenska bolag som var på MWC kunde boka in sig om de ville hänga på. Och gensvaret blev över förväntan.

– Jag hade ju räknat med 2-3 bolag per möte, men det var mellan 40-60 som vill komma till varje möte visade det sig, säger Tomas.

Hur han egentligen fick till möten med de potentater han hade lyckats boka in, är Tomas fortfarande inte riktigt klar över.

– Jag kände att om jag ska åka ner till MWC vill jag ha bra möten. Så jag körde på och ringde upp och frågade. Jag hade ju en del kontakter sedan tidigare. Men jag frågade de stora bolagen vad de var intresserade av och fick svaret att de letade efter innovation och att de ville ha det bästa hos sig. Det vill ju alla. Så då gällde det att sälja in något åt det hållet, säger Tomas.

Både Tomas och de svenska företag som hängde på var nöjda.

– Vi hade skitmycket bra möten och alla bolag hängde på och tyckte att det var rätt kul. Sedan gjorde jag det här i två år, mest som en kul grej. Och det är kul att alla bolag blir så glada att hänga på. Så jag började utveckla det här och resa även till andra länder. Sydostasien åkte jag till och tänkte att det är viktigt för svenska företag att göra affärer här också och började köra Singapore, säger Tomas.

Tog idén till Asien också

Asiensatsningen tog sin början tack vare en Ericssonkontakt som kände folk på mobiloperatören Singtel. Singtels VD var i Stockholm och då ringde de Tomas för att de behövde lite hjälp med honom.

– Då lyckades jag bygga upp en bra relation till honom och då sa han att ni borde komma till Singapore. Och då tänkte jag att nu sa han ju det så då måste vi åka ner,. Så vi åkte ner med en femton bolag. Vi gjorde de i några år. Sedan kände vi att vi ville göra mer av det och lade till Kuala Lumpur och Djarkarta, säger Tomas.



Resorna var öppna för alla svenska bolag som var intresserade av att hänga på för möjligheten att göra affärer med Telcos som har ungefär en miljard abonnenter.

– Det är ju en jättemarknad för svenska företag och i har fortsatt med sådana resor och sedan har vi också lagt till Indien. En jättestor indisk mässa som heter India Telecom, säger Tomas.

Vid sidan om de olika satsningarna i utlandet, där Tomas även varit engagerad i liknande events i Kina, har han också arbetat med startups i Sverige och för Stockholm Innovation and Growth, STING.

– Mobile World Congress och några andra europeiska events har alltid funnits med i den här mixen, säger Tomas.

För några år sedan insåg han att arbetssättet verkade fungera. Men det skulle behövas en grundsatsning att stå på för att kunna genomföra alla mässor. Något som skulle kunna hjälpa alla svenska företag som är intresserade till en extremt låg kostnad. Det har lett till att Tomas fått med bland andra Tillväxtverket som bidrar till en satsning på Team Sweden.

Staten har börjat stötta

– Sedan ett år tillbaka har vi fått till en bättre plattform. De där andra tio åren har varit lite ad hoc. Nu har vi en årskalender med CES i januari, MWC i mars, Sooth London Tech Week, IFA I Berlin, Web Summit och Flush. Och kör vi de här varje år, öppet, fremium, enkelt, där de svenska bolag som vill vara med är välkomna. Även för dem som vill vara med på några aktiviteter på plats, säger Tomas.

Under CES i januari arrangerades en frukost där svenska företag fick möta stora företag och riskkapitalister som skulle kunna tänkas vilja investera i de svenska startuperna.

– Docomo var där, Amazon var där, några VC:s var där och MNA-aktörer som köpt bolag var där och lite media var där och lite andra bra kontakter från stora corporates som de här bolagen behöver sälja till. Både distributörer och kundkontakter, men öppet för alla. Och det blir rätt effektivt. För att få till relevanta möten på CES är ganska svårt, säger Tomas.

För de bolag som deltar för första gången har man tagit fram en informationskit med allt från praktisk information och kundtips till de värsta missarna man kan göra på CES. Dessutom görs en webbsatsning för att synliggöra de svenska bolagens närvaro.

– I år genomförde vi tre aktiviteter på plats. En nordisk grej, den svenska frukosten plus ett svenskt kvällsmingel. Dessutom har vi gratis biljetter för svenska bolag till CES och tillgång till gratis mötesrum för alla svenska bolag. Det spelar ingen roll om de omsätter 700 miljarder eller tio kronor. Så ser i princip setupen ut på alla de här eventen. Vi behöver jobba på att få till en större synlighet. Det finns ingen diskriminering i det här heller. Det är inte bara innovationsbolag utan alla är välkomna, säger Tomas.

För att få till en struktur med en ekonomisk har Tomas Bennich gått runt till alla aktörer som tycker det är viktigt att det går bra för svenska företag utomlands. Och i dag är Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden.

– Jag har gått till alla dem och sagt att det finns ett starkt behov av en fremiumplattform och hur ska vi göra för att hjälpa svenska bolag och nu är alla med på tåget och det är härligt. Så får vi hoppas att det håller i sig, säger Tomas.

Flera av de bolag som dragit nytta Tomas och hans aktiviteter i samband med de stora teknikmässorna har lyckats bra. Bland dem finns företag som hörlurstillverkaren Sudio, Ideal of Sweden som gör mobilskal, mobilhållare och andra tillbehör.

– Sudio går fantastiskt bra. Ideal of Sweden säljer mobiltillbehör för enorma belopp och det är jäkligt duktiga affärsmän bakom de här bolagen som gör affärer på de här stora mässorna. När man går bland montrarna och ser de svenska grejorna så sticker de ut, Det är inte bara rack med grejor utan en tanke och design, öppenhet och snyggt och minimalistiskt samtidigt som man säljer grejor, säger Tomas.

Med CES nyss avslutad lyfter Tomas också fram Happy Plugs grundare Andreas Vural och hans nya produkt.

– Hans idé med nedsmälta vapen i skalen till de nya hörlurarna är ju helt magisk. De svenska hörlursbolagen är ju en stor grej. Varje år dyker det upp något nytt bolag. I år hade vi Sweam som hade en ny liten projektor med 4G-uppkopplingar och allt det där, säger Tomas.

Som vanligt var några svenska bolag med på CES för första gången och det kan alltid vara svårt.

– Alla förtjänar ju synlighet. De kanske står med något stort bolag och syns inte, några hyr egna sviter i närheten av mässan och några är bara där och kör möten. Det är en väldigt stor mix. Ett bolag som är fantastisk är True Caller som verkligen lyckats, säger Tomas.

CES är som Tomas ser det en nödvändig mässa att vara på.

– Det är inte bara konsumentprylar utan det är så mycket mer. Hela Sverige borde åka till CES. För mig är det så att är du i tech-branschen och ska göra affär så måste du vara där. Men när man pratar med folk hemma tänker de att du ska åka till prylmässan. Det finns jättemycket prylar där. Men det är också världens viktigaste affärsshow för människor inom tech. Jag tror tyvärr inte vi lyckats förstå det i Sverige, säger Tomas Bennich.