Jays köper Krusell

Jays Group tar över mobilskaltillverkaren Krusell. Det är Jays första förvärv i enlighet med den nya koncernstrategin som kommunicerades i slutet av 2017. Jays Group kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma på över 150MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med mer än 400% (jmf 22MSEK 2017).

Jays Group betalar en initial köpeskilling uppgående till 45.3MSEK.

Jays övertar 100 procent av verksamheten vars balansomslutning är 39.3 MSEK enligt reviderat årsbokslut 2017. Jays Group kommer finansiera kontantdelen av köpeskillingen genom en förvärvskredit.

Krusell koncernen erbjuder accessoarer, väskor och skyddsprodukter för mobiler, tablets, laptops under egna varumärken men även på OEM basis för större globala kunder. Bolaget har egna dotterbolag och försäljningskontor i flertalet länder i Europa och Asien, samt mångåriga samarbeten med större branschledare inom de områden man verkar. Krusell har en egen design och utveckling i Göteborg samt i Bangkok, Thailand, där även bolagets egna tillverkningsenhet ligger. Krusell kommer fortsätta att drivas som ett eget bolag, och samtliga nyckelpersoner kommer arbeta vidare, i Jays Group efter förvärvet.

– Det känns fantastiskt spännande att tillsammans med nyckelpersonerna i Jays Group vara med att bygga en ny gemensam koncernstruktur. Jays och Krusell arbetar inom närliggande produktområden och med många gemensamma kunder. Baserat på Krusells och Jays upparbetade försäljningskanaler, med en mångårig historik av försäljning i över 100 länder globalt, finns goda möjligheter till att dra nytta av varandras globala nätverk för att ytterligare nå ut med respektive bolags varumärken och produkter. Krusells erfarenhet och breda produktsortiment med huvudfokus på skinnprodukter för marknadens alla mobiler är en stor konkurrensfördel där vi har ytterligare potential till tillväxt, säger Ulf Sandberg, VD Krusell och tillika representant för säljarna.

– Jag har tidigare arbetat med internationell försäljning på Krusell, och även på annat Europeiskt bolag med liknande produkter, vilket gör att vi känner oss säkra på den tillväxtpotential som förvärvet av Krusell koncernen innebär för Jays Group. Vi bedömer att det ökande användandet av smartphones och annan portabel elektronik kommer fortsätta att driva efterfrågan på väldesignade och högkvalitativa tillbehör, som hörlurar, mobilväskor och även andra tillbehör. Vi räknar med att kunna fortsätta att genomföra ytterligare tillväxtförvärv under de kommande åren, vilket kommer lyfta dagens Jays Group till nya nivåer och öka intresset för bolaget samt våra varumärken.” säger Jays Groups VD Henrik Andersson.

Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter & produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.



